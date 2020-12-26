جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، تم الاشتباه في راكب مصري وبسؤاله عما يحمله معه في حقائبه، أجاب بأنه يحمل فقط 20 ألف يورو وبعض النقد المصري ، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 185 ألف يورو وحوالي 25 ألف جنيه مصري، بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وقرر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك بمنح الراكب المبالغ المقررة قانونا سواء للنقد الأجنبي أو المصري وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بباقي المبالغ ، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.​