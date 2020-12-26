أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

Print
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

مصراوي Masrawy

02:07 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، تم الاشتباه في راكب مصري وبسؤاله عما يحمله معه في حقائبه، أجاب بأنه يحمل فقط 20 ألف يورو وبعض النقد المصري ، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 185 ألف يورو وحوالي 25 ألف جنيه مصري، بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وقرر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك بمنح الراكب المبالغ المقررة قانونا سواء للنقد الأجنبي أو المصري وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بباقي المبالغ ، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية