"بناء" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الجمعيات الخيرية

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"تركي بن محمد" يثمّن للقيادة دعمها المستمر والمتميز للقطاع الخيري

رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية؛ شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يلقاه القطاع الخيري من دعم بشكل عام وجمعيات الأيتام بشكل خاص، مكنت الجمعيات من التطور والمنافسة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

جاء ذلك بمناسبة فوز جمعية بناء بجائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة الجمعيات الخيرية في المستوى البرونزي، وهو ما يعد إنجازًا جديدًا يُضاف لإنجازات الجمعية المختلفة، ويأتي في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ مما كان له أكبر الأثر في تطورات عديدة تشهدها الجمعيات الخيرية.

وأضاف الأمير تركي بن محمد أن فوز الجمعية بالجائزة يأتي تقديرًا للعمل المنظم والتخطيط الاستراتيجي الذي انتهجته الجمعية منذ إنشائها، متطلعًا لأن تكون الجائزة الجديدة حافزًا لاستمرار التميز بالجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي أن المعايير التي تم على أساسها اختيار جمعية "بناء" تضمنت ثمانية معايير؛ الأول هو القيادة الإدارية وتشتمل تحديد التوجه الاستراتيجي ودعم ثقافة الجودة والتميز والإبداع والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، كما جاء المعيار الثاني التخطيط الاستراتيجي، والثالث معيار الموارد البشرية واشتمل إعداد خطط وسياسات وإجراءات الموارد البشرية والتواصل والمشاركة.

وأضاف الخالدي: أن المعيار الرابع تضمن الشراكات والموارد، والخامس تضمن إدارة العمليات والمنتجات والخدمات، أما المعيار السادس فتضمن نتائج المستفيدين واشتمل مقاييس رأي المستفيدين ومؤشرات الأداء المتعلقة بهم، وجاء المعيار السابع حول نتائج الموارد البشرية، والثامن حول نتائج الأداء الرئيسية.

يذكر أن جمعية بناء تأسست في عام 2010، وحصلت على سبع جوائز محلية وخليجية وإقليمية؛ منها الفوز بجائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية لعامي 2015-2016 والتشرف باستلام التكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - كما فازت بجائزة الشفافية من مؤسسة سعفة لتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ثم جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري، وعلى المستوى الخليجي الفوز بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017، وكذلك الحصول على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، ومؤخرًا في عام 2019 جائزة المشروعات الاجتماعية الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.