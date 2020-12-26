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العراق: "العمليات المشتركة" تتوعد مطلقي الصواريخ بالملاحقة

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العراق: "العمليات المشتركة" تتوعد مطلقي الصواريخ بالملاحقة العراق: "العمليات المشتركة" تتوعد مطلقي الصواريخ بالملاحقة

مصراوي Masrawy

01:54 م السبت 26 ديسمبر 2020

بغداد- أ ش أ:

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، السبت، أن بغداد "آمنة ولا يوجد أي تهديد لها"، مؤكدة تكثيف الجهود الاستخباراتية لملاحقة "مطلقي الصواريخ".

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني".

وأضاف الخفاجي أن جميع القطاعات الأمنية تعمل بكفاءة وإمكانيات عالية جدا، مضيفا أن قيادة العمليات المشتركة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ، ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الأهداف الحيوية في البلاد.

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