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أمن المنافذ: ضبط 8 قضايا تهريب.. وتنفيذ 206 حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 8 قضايا تهريب.. وتنفيذ 206 حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 8 قضايا تهريب.. وتنفيذ 206 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

02:17 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية - مستلزمات طبية)، ضبط 29 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي)، وضبط 1145 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 206 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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