الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3 مليارات جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 54 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.8 مليار جنيه قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية.

وشملت ضبط 79471 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 54931676 جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة: ضبط 209 قضية ضرائب عامة، كشف 123 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 152 قضية فى مجال الجمارك، 9 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، 403 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 576 حكم قضائي، و244 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

وضبط 12 قضية في مجالات مكافحة جرائم إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة إجمالية بلغت 2,833,815,195 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.