الأمن العام: مقتل 6 عناصر إجرامية وضبط 941 قطعة سلاح خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (537) متهم، وبحوزتهم (19 قطعة سلاح ناري – 69 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 14 قطعة سلاح أبيض)، و26 قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (4497) حكم قضائي متنوع وضبط (407) قضية متنوعة أخرى.

كما اسفرت الجهود خلال أسبوع عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 40 عنصر آخرين، وضبط 941 قطعة سلاح ناري و21 تشكيل عصابي، ضموا 56 متهماً، ارتكبوا 89 حادث سرقة متنوعة، وكشف غموض 55 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 117 متهماً، وتنفيذ 427395 حكم قضائي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.