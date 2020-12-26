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تأجيل محاكمة متهم في قضية "أحداث عنف الظاهر" لـ23 يناير

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تأجيل محاكمة متهم في قضية "أحداث عنف الظاهر" لـ23 يناير تأجيل محاكمة متهم في قضية "أحداث عنف الظاهر" لـ23 يناير

مصراوي Masrawy

01:43 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة اعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو محمود السيد أحمد في "أحداث عنف منطقة الظاهر"، لجلسة 23 يناير المقبل؛ لحضور المتهم بشخصه.

كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

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