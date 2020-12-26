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السجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"خلية الجيزة الإرهابية"

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السجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"خلية الجيزة الإرهابية" السجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"خلية الجيزة الإرهابية"

مصراوي Masrawy

01:42 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المتهم محمود محمد سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية"، بالسجن لمدة 3 سنوات.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.

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