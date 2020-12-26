أمين عام البرلمان يصطحب نواب تنسيقية شباب الأحزاب في جولة بالمجلس

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مصراوي Masrawy

مصراوي

حرص المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسية عن الفصل التشريعي الثاني 2021- 2026؛ لتفقد مقر القاعة الرئيسية للمجلس التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات.

يأتي ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان؛ لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن 230 نائبًا من إجمالي 284 نائبًا ممثلين عن القوائم الأربع لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة، أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب؛ حيث أنهى فى اليوم الأول 75 نائبًا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام كارنيهات العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهى 90 نائبًا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم في البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتَي وسط وشمال الدلتا أنهى خلاله 65 نائبًا أوراقهم من إجمالي 85 نائبًا.

وتوافد الخميس الماضي نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا إلى مقر البرلمان؛ لاستلام كارنيهات العضوية، وتضم القائمة ٨٤ نائبًا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.

أما في ما يخص النواب بنظام الفردي، فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقًا من يوم الأحد 27 ديسمبر الجاري؛ حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح)، بإجمالي عدد 90 نائبًا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال لـ10 محافظات؛ هي: (بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ)، بإجمالي عدد 108 نواب، ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر سيتم فيه استقبال نواب (12) محافظة؛ هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي عدد 86 نائبًا.