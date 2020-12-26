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بالصور.. انطلاق المشروع القومي لرفع لياقة طلاب المدارس بدمياط

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بالصور.. انطلاق المشروع القومي لرفع لياقة طلاب المدارس بدمياط بالصور.. انطلاق المشروع القومي لرفع لياقة طلاب المدارس بدمياط

مصراوي Masrawy

01:50 م السبت 26 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

انطلقت فعاليات المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، اليوم السبت بإدارة كفر سعد التعليمية بدمياط، في حضور لجنة وزارية لتقييم المشاركين.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، باتخاذ الاستعدادات وتهيئة الأجواء لبدء فعاليات المشروع، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن فعاليات المشروع ستجرى بباقي الإدارات التعليمية، لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عثمان أن الطالب يستطيع أن يمارس الألعاب التي تمكنه من رفع لياقته في منزله، وليس شرطًا أن يكون مع زملائه أو في النادي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروع قائم على ٤ مراحل، وبدأ التنفيذ من أول ديسمبر ويستمر حتى نهاية مارس ٢٠٢١.

وتابع "عثمان": "٥٠٠ طالب وطالبة من المدارس الابتدائية حتى الثانوية عام وفني، سجلوا في المشروع".

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