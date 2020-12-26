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تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس" لـ 24 يناير

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تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس" لـ 24 يناير تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس" لـ 24 يناير

مصراوي Masrawy

01:38 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس"، لجلسة 24 يناير لفض أحراز القضية.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثاني تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الاخال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابي.

كما وُجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين واموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتنظم داعش في دولة سوريا.

ووُجه للمتهمين من الثاني وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ احكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، وقوموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بان جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.

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