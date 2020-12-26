أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دول شمال أوروبا تتسلم جرعاتها الأولى من لقاح كورونا

Print
دول شمال أوروبا تتسلم جرعاتها الأولى من لقاح كورونا دول شمال أوروبا تتسلم جرعاتها الأولى من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:36 م السبت 26 ديسمبر 2020

هلسينكي- (د ب أ):

ذكرت سلطات الصحة العامة في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد إنها تسلمت دفعاتها الأولى من لقاحات اليوم السبت.

ومن المقرر أن تبدأ تلك الدول ،إلى جانب دول أخرى في أوروبا، عمليات التطعيم غدا الأحد باللقاح الذي طورته شركتا "بيونتيك وفايزر".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية (واي ال ايه) أن المعهد الفنلندي للصحة والرعاية تلقى 9750 جرعة ما يكفي لتطعيم 4875 فردا.

وفي أوسلو، قالت كاميلا ستولنبرج، رئيسة مؤسسة الصحة العامة النرويجية، لوكالة (ان تي بي) للأنباء: "تعني (اللقاحات) أننا نعلم أن هذه هي بداية الخروج ولكنها تعني أيضا أن أمامنا فترة عمل كبيرة مقبلة".

ووصلت الدفعة الأولى للنرويج التي تبلغ نحو عشرة آلاف جرعة لقاح إلى مستشفى أوسلو الجامعي في أوليفول ومنها سوف يتم توزيعها على مستوى البلاد.

وفي كوبنهاجن، قال معهد الأمصال الوطني بالدنمارك إنه فحص محتوى الشحنة الأولى بعدما سجلها وأعاد تعبئتها وغادرت الشاحنات فيما بعد إلى خمسة مستشفيات عبر البلاد.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية إن الدفعة الأولى وصلت بحسب الخطة. وسوف يتم إعادة تعبئة نحو عشرة آلاف جرعة ونقلها إلى 21 منطقة بالبلاد والتي من المقرر أن تبدأ عمليات التلقيح غدا الأحد.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تتلقى أيسلندا حزمتها الأولى من اللقاحات يوم الاثنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية