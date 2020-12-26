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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى 9ر79 مليون والوفيات 1,75 مليون

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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى 9ر79 مليون والوفيات 1,75 مليون كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى 9ر79 مليون والوفيات 1,75 مليون

مصراوي Masrawy

01:35 م السبت 26 ديسمبر 2020

نيويورك- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 79 مليونا و864 ألفا و658 حالة، حتى الساعة الثامنة و44 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه مليون و750 ألفا و908 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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