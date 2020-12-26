بولندا تتسلم أول شحنة من لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

براغ- (د ب ا):

وصلت أول شحنة من لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد اليوم السبت إلى مستودع مركزى فى والاوا بمنطقة لودز في بولندا، وتشمل 10آلاف جرعة

وذكرت وكالة الأنباء البولندية باب أنه سيتم توزيع هذه الشحنة على 72 مستشفى، بينما تشكل البنية التحتية تحديا نظرا لأنه يتعين نقل اللقاح فى درجة حرارة منخفضة للغاية.

ومن المقرر بدء التطعيم بلقاح كورونا فى أنحاء أوروبا يوم غد الأحد.

وتتوقع حكومة بولندا الحصول على 5ر1مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول الشهر المقبل.

ووفقا للسلطات البولندية بلغ عدد المصابين نحو 3ر1مليون شخص، والوفيات 27061 من بين عدد سكانها البالغ 38 مليون نسمة، منذ بداية الجائحة.