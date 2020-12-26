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ثلوج تلوح بهذه المناطق.. "الحصيني": هنا "مثلث" أكثر حظًّا بـ"المطرية 6"

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ثلوج تلوح بهذه المناطق.. "الحصيني": هنا "مثلث" أكثر حظًّا بـ"المطرية 6" ثلوج تلوح بهذه المناطق.. "الحصيني": هنا "مثلث" أكثر حظًّا بـ"المطرية 6"
قال: أجواء شتوية وهطولات قد تصل لساعات عدة والفرصة مهيأة للسيول

ثلوج تلوح بهذه المناطق..

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة من مساء اليوم السبت حتى يوم غد الأحد؛ مشيرًا إلى أن المنطقة الواقعة بين المثلث (المدينة النبوية، وينبع، وجدة) ما زالت أكثر المناطق حظًّا في الحالة المطرية السادسة، ومتوقع أن تعيش أجواء شتوية ماطرة قد تصل عدة ساعات إن شاء الله، وفرصة سيول.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يليها في القوة أجزاء من مناطق #حائل، ثم شرق وجنوب #تبوك وشرق #الحدود_الشمالية".

وتابع: "فرصة ثلوج خفيفة أو مطر ثلجي -إن شاء الله- على أجزاء محدودة من الحدود الشمالية والجوف وشمال شرق حائل، في الأجزاء التي تزيد ارتفاعها على 800 متر".

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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