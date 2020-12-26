استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا

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قال: احذروا في "المربعانية" من النوم في غرفة أو خيمة مغلقتين والحطب يشتعل

أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عدم صحة ما يتم تداوله حول أن الدخان الأبيض لحطب السمر، يقضي على الفيروسات ومنها كورونا، موضحاً عدم صحة تلك المعلومة، بل دخان الاحتراق من سمر أو غيره سيثير الشعب الهوائية.

وجاء ذلك خلال رده على سؤال يقول: دخان حطب السمر، لأن هذه الشجرة لها خصائص عديدة عند عملية اشتعال النار في السمر يخرج دخان لونه أبيض من الثغور التي لم تصل إليها النار بعد، وهذا الدخان يصل الى مناطق في الرئة ويقضي على الفيروسات ومنها كورونا.. هل هذا صحيح؟

وأضاف الدكتور النمر، أحذر في "المربعانية" من النوم في غرفة أو خيمة مغلقتين والحطب يشتعل.. فتسلم من شدة البرد وتقع في خطر الوفاة من تسمّم غاز أول أكسيد الكربون.

فيروس كورونا الجديد