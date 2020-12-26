القوات المسلحة تفتح باب التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية الراغبة في التعامل معها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الدفاع، بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي "2021- 2022".

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

وجاءت الضوابط على النحو التالي:

1- يتم فتح باب التسجيل بسجل قيد الموردين لدى وزارة الدفاع للشركات المحلية (المتقدمة لأول مرة - التي تنتهي الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30/6/2021) والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2021 - 2022 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتباراً من 1/1/2021 وذلك من خلال الرابط (https://sapprovals.mod.gov.eg).

2 -عقب قيام الشركات بالتسجبل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات/ الأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في (1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجاري - طريق النصر - ميدان الشهيد / هشام بركات - مدينة نصر).