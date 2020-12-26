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وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثون فرص وتحديات الاستثمار بالمحافظة

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وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثون فرص وتحديات الاستثمار بالمحافظة وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثون فرص وتحديات الاستثمار بالمحافظة

مصراوي Masrawy

01:19 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم السبت، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لبحث سُبل جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة بمدن المحافظة، وتذليل كل التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، بعقد اجتماع مع مستثمري مدينة شرم الشيخ، بمشاركة محافظ جنوب سيناء؛ حيث ناقش عبد الوهاب جهود تحسين مناخ الاستثمار التي قامت بها هيئة الاستثمار وبحث مقترحات تهيئة بيئة الأعمال لكل المستثمرين، فضلًا عن تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين في المحافظة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في ؛ لدعم المستثمرين في ظل عام استثنائي شهدته دول العالم، حيث أُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار في ما يخص الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، وجذب كبرى الشركات الأجنبية، وجهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، وخطوات التحول الرقمي وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، مؤكدًا أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ وتعمل جاهدةً على تمهيد كل السُّبل لتحقيق ذلك.

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