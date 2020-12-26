وزير المالية يجتمع بمستثمري شرم الشيخ في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمري شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، لبحث مشاكل القطاع السياحي في ظل أزمة فيروس كورونا، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير المالية حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال، باعتباره شريكًا أصيلاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها.

وقال الوزير، إن الحكومة حريصة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لتمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها لتغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وأشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية أصدرت "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، ويجري سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

وأوضح الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل، لكون القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد القومي الأكثر تضررًا من أزمة كورونا.

وأكد على ترحيب الدولة بتقديم مجلس النواب لأى تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، لتخفيف الأعباء عنهم، وسيجرى تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى تحت إشرافه المباشر بحث المشاكل التي تواجه القطاع السياحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.