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منطقة الأقصر الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

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منطقة الأقصر الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية منطقة الأقصر الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

مصراوي Masrawy

01:15 م السبت 26 ديسمبر 2020

الأقصر– محمد محروس:

عقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا برؤساء الكنترول بالشهادتين الابتدائية والإعدادية ومساعديهم، لبحث التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

تناول الاجتماع شرح المعلومات الخاصة بقيادة اللجان، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات للخروج بها إلى بر الأمان، وتنظيم اللجان في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة المستجد.

وقال محمد بكري مدير الامتحانات بالمنطقة، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع كافة اللجان أثناء الامتحانات، وانتقاء المشاركين بأعمال التصحيح لتفادي الوقوع في الأخطاء حفاظًا على مصلحة الطالب.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للشهادتين الابتدائية والإعدادية صباح الخميس الموافق ١٤ يناير المقبل.

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