تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في الشارع بإمبابة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في أحد شوارع بمنطقة إمبابة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة إمبابة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين والمعاينة تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها وترتدي ملابسها كاملة، عدم وجود اصابات بالجثة، كما تبين عدم وجود أي شيء يدل على شخصيتها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة لتفريغها لكشف غموض وملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.