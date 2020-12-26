داخل جيوب سرية.. ضبط 85 عملة أثرية و3 جعارين قبل تهريبهم

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال بيان صحفي، إن الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع إدارة جمارك بريد فيديكس، في ضبط 85 عملة أثرية من عصور مختلفة و3 جعارين صغيرة، أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، أن المضبوطات كانت مخبأة داخل جيوب سحرية بطرد كان مرسلا للولايات المتحدة الأمريكية عبر البريد، وفور الاشتباة في أثرية القطع تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية والتي أقرت، مجتمعة، بأثرية القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأضافت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي أن المضبوطات تضم عملتين من الفضية من العصر البطلمي، و80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليونانى والرومانى، وعملتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي، و3 جعارين صغيرة من العصور المصرية القديمة.​