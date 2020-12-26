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لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب

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لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب

مصراوي Masrawy

01:07 م السبت 26 ديسمبر 2020

مصراوي

استقبل المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، اليوم السبت، نواب شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد وصولهم مقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي؛ لاستخراج كارنيه المجلس، بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات.

يأتي ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان؛ لمواجهة .

ويذكر أن 230 نائبًا من إجمالي 284 نائبًا ممثلين عن القوائم الأربع لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة، أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب؛ حيث أنهى فى اليوم الأول 75 نائبًا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام كارنيهات العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهى 90 نائبًا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم في البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتَي وسط وشمال الدلتا أنهى خلاله 65 نائبًا أوراقهم من إجمالي 85 نائبًا.

وتوافد الخميس الماضي نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا إلى مقر البرلمان؛ لاستلام كارنيهات العضوية، وتضم القائمة ٨٤ نائبًا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.

أما في ما يخص النواب بنظام الفردي، فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقًا من يوم الأحد 27 ديسمبر الجاري؛ حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح)، بإجمالي عدد 90 نائبًا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال لـ10 محافظات؛ هي: (بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ)، بإجمالي عدد 108 نواب، ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر سيتم فيه استقبال نواب (12) محافظة؛ هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي عدد 86 نائبًا.

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