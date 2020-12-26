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مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة

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مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة

مصراوي Masrawy

01:06 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

قال مصدر حكومي، إنه من المتوقع استئناف حركة البناء على أرض الواقع مع انتهاء المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بنهاية العام الجاري أو بداية العام القادم 2021.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه رغم انتهاء قرار بوقف أعمال البناء مدة 6 أشهر في 24 نوفمبر الماضي، لم يتم استئناف أعمال البناء من جديد حتى تاريخه.

وأشار المصدر، إلى أن هذا التأخير يرجع إلى عدم الانتهاء من اعتماد الضوابط الجديدة للبناء في المحافظات من قبل الوزارات المعنية حتى الآن.

وتابع أنه من المقرر أن يتم تطبيق الضوابط الجديدة للبناء لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر على أن يؤخذ في الاعتبار المشكلات التي ظهرت خلال الفترة التجريبية وذلك خلال إعداد الاشتراطات النهائية الدائمة.

وتشهد حركة البناء في ، خلال الفترة الحالية، حالة من الجمود؛ رغم انتهاء فترة الأشهر الستة التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح ، لوقف البناء على مستوى المحافظات، والتي انتهت يوم 24 نوفمبر الماضي.

ورغم أنه كان من الطبيعي استئناف أعمال البناء وفقًا للضوابط والشروط الجديدة بداية من 25 نوفمبر الماضي؛ حيث أعلنت الحكومة مهلة 6 أشهر كمرحلة انتقالية من أجل تطبيق ضوابط البناء والتراخيص الجديدة؛ فإنه حتى الآن تبقى منظومة البناء في مصر "محلك سر" دون أي جديد يُذكر.

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