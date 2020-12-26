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النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل
ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 48.30

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

شهدت النفط، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل خام برنت نحو 51.37 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 48.30 دولارًا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي؛ وفق رويترز .

وكانت أسعار الخام تراجعت بوتيرة قوية الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف تضرر الطلب من ظهور سلالة كورونا الجديدة.

أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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