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الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر

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الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر
"الداخلية": تمّت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص

الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر

أكّدت وزارة الداخلية الكويتية، أنه ضمن جهود قطاعاتها المختلفة الحثيثة للتصدّي للجريمة وتعقب المجرمين ومواجهتهم بكل حزمٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصيْن من الأحداث عمريهما 15 و16 سنة، وشخص آخر بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بناءً على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة، وبعد البحث والتحرّي عن الخارجين عن القانون تمّ ضبط أحد المتهمين الذي أقرّ بأنه تعرَّف على شخصٍ من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، وحصل بينهما مناقشات وحوارات تبيّن أنهما يحملان الفكر المتطرف نفسه.

ووفق "القبس" الكويتية، فإنه بعد عمل مزيدٍ من التحريات، وتكثيف عمليات البحث والتحرّي وجمع المعلومات، تمّ ضبط شخصيْن آخريْن، أحدهما حدث، يحملان الفكر المتطرف نفسه، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تمّ تفتيش منزلهما، وتمّ العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير.

وبيّنت أنه وبمواجهتهما بما نُسب إليهما أقرّا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر، حيث تمّت إحالة المتهمين والمضبوطات، إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة الالتفات إلى الأبناء، والتقرُّب اليهم وسماع همومهم ومناقشتهم، ونصحهم ومتابعتهم عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والأفكار المتطرفة والمواقع التي تدعو إلى نشر كل ما يخالف القانون بين فئات الشباب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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