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خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا

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خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا

مصراوي Masrawy

12:48 م السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:

حذر خبير الفيروسات البريطاني البارز، بيتر هوربي، من أن سلالة الجديدة التي تم اكتشافها في بلاده مؤخرا، والمرتبطة بجنوب إفريقيا، قد تلحق ضررا ملموسا بجهود محاربة الوباء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن هوربي، وهو بروفيسور الأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد ويترأس فريق المستشارين الخاص بتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة، نقلت إشارته إلى أن الطفرة الجديدة من الوباء (المعروفة بـ501Y.V2) تحظى بقدرة متزايدة على التفشي، ما يزيد من صعوبة السيطرة عليها.

وحذر البروفيسور من أن هذه السلالة، والأخرى التي أعلنت البريطانية عن رصد تفشيها في وقت سابق من الشهر الجاري، قد تضران بفعالية اللقاحات ضد الفيروس التاجي، موضحا أنهما قد تؤثران على الأجسام المضادة، ما سيزيد من خطر الإصابة بالوباء بشكل متكرر.

وأشار هوربي إلى أن الخبراء لن يعرفوا مدى خطورة السلالة الجديدة ما لم يتم إجراء الفحوص المختبرية المطلوبة، مؤكدا في الوقت نفسه أن بيانات هيكلها تظهر أن هذا السيناريو المقلق ممكن حدوثه.

وتابع: "علينا أن نكون مستعدين لظهور طفرات جديدة كهذه، وهذه هي نزعة جديدة تتبلور الآن، وسنواجه فيروسات مختلفة سيكون بعضها داعيا للقلق".

واضطرت الحكومة البريطانية الشهر الجاري إلى تشديد القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، في ظل رصد تفشي السلالتين الجديدتين من كورونا.

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