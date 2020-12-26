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تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا

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تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا

مصراوي Masrawy

12:46 م السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:

وقعت تركيا أمس الجمعة على اتفاقية مع شركة "بيونتيك" الألمانية للأدوية بشأن اقتناء ملايين الجرعات من اللقاح ضد الذي طورته هذه الشركة بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، حسبما نقلت اليوم .

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر حسابه في "تويتر" أن الاتفاقية المبرمة تقضي إجمالا بتصدير قرابة 30 مليون جرعة من اللقاح إلى تركيا، موضحا أنه من المنتظر أن تصل 550 ألف جرعة إلى البلاد بحلول نهاية العام الجاري ومطلع يناير القادم.

وأشار الوزير إلى أن تركيا ستتسلم بحلول نهاية مارس القادم 4.5 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وذكر قوجة أن الاتفاقية أبرمت بعد تأخر ناجم عن عدم قبول الشركة المصنعة تحمل مسؤولية المشاكل الناشئة عن إنتاج اللقاح، لافتا إلى أن المدير التنفيذي لـ"بيونتيك"، العالم التركي، أوغور شاهين، بذل جهودا كبيرة من أجل تجاوز العقبات بين أنقرة والشركة.

ويأتي ذلك في وقت تنتظر فيه تركيا تسلم أول شحنة من اللقاح الصيني ضد كورونا يوم غد الأحد، فيما انطلقت في البلاد المرحلة الثانية من اختبارات اللقاح محلي الصنع (التركي) على المتطوعين.

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مصراوي Masrawy

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