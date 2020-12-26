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انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة

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انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة

مصراوي Masrawy

12:59 م السبت 26 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، في نسخته السابعة، والذي ينعقد عبر الفيديو كونفرانس في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وقالت رئيس الملتقى أماني صقر، إن الفعالية تناقش الحصاد الاقتصادي للعام الجاري وتأثره بانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى بحث الفرص والتحديات أمام أداء الاقتصاد في ظل الجائحة وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

وأضافت في كلمتها، أن ندوات الملتقى تتناول "حصاد عام 2020 من منظور اقتصادي" يلقيها الخبير الاقتصادي المهندس شريف دلاور، و"مردود كوفيد-19 على توجهات للتنمية المستدامة تقرير وتحليل"، يلقيها الدكتور حسين أباظة المستشار الدولي لوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، و"تحليل أداء البورصة المصرية" يلقيها أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية.

كما يتناول المنتدى حصاد أداء الاقتصاد المصري في إحصائيات، ودور سلاسل الإمداد خلال الجائحة وتحليل كيف أدارها الرابحون والخاسرون خلال عام 2020، إلى جانب الحديث عن إدراة الأعمال في ظل الأوضاع الراهنة.

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