بالصور.. وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفيات العزل والطوارئ

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دمياط- محمد إبراهيم:

أجرى الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولة مفاجئة على مستشفيات كفر سعد وكفر البطيخ وميت أبو غالب، اليوم السبت، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمديرية ورؤساء القطاعات.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال الجولة أقسام الطوارئ والعزل، واطمأن على توافر المستلزمات وتدفق الأكسجين السائل والغازي، وشدد على مرور الفريق الطبي على المرضي، وعمل الصيانة الدورية لشبكات الغازات.

وأكد "عبدالجواد" على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة، مشيرًا إلى أن الوزارة وافقت على دعم الرعاية المركزة بمستشفى الصدر بـ١٠ أجهزة "مونيتور"، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى حالات فيروس كورونا المستجد.