تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن السنوات الثلاث الماضية شهدت تحرير 1608 عقود لمواطنين لتقنين أوضاعهم على مباني أقاموها بالمخالفة على أراضي أملاك دولة، بمساحة إجمالية وصلت إلى 289 ألف و245 متر مربع.

وأضاف غراب، أنه جرى تحرير عقود لـ 414 مواطنًا من المتعدين على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 1793 فدانًا، لتصل إجمالي العقود التي جرى تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين 2122 عقدًا.

وأوضح المحافظ، أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بشأن مخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وصل حتى الآن إلى 224 ألف و764 مواطنًا.

وأكد المحافظ، أنه جرى تنفيذ مئات الحملات أسفرت عن إزالة 9 آلاف و540 تعدي على الأراضي الزراعية، و 7 آلاف و517 حالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.