أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

Print
تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:54 م السبت 26 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن السنوات الثلاث الماضية شهدت تحرير 1608 عقود لمواطنين لتقنين أوضاعهم على مباني أقاموها بالمخالفة على أراضي أملاك دولة، بمساحة إجمالية وصلت إلى 289 ألف و245 متر مربع.

وأضاف غراب، أنه جرى تحرير عقود لـ 414 مواطنًا من المتعدين على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 1793 فدانًا، لتصل إجمالي العقود التي جرى تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين 2122 عقدًا.

وأوضح المحافظ، أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بشأن مخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وصل حتى الآن إلى 224 ألف و764 مواطنًا.

وأكد المحافظ، أنه جرى تنفيذ مئات الحملات أسفرت عن إزالة 9 آلاف و540 تعدي على الأراضي الزراعية، و 7 آلاف و517 حالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية