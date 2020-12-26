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لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور

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لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور

مصراوي Masrawy

12:50 م السبت 26 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

غمرت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة سوهاج، صباح اليوم، "سوق السبت" للخضروات والفاكهة والطيور في مدينة ناصر بالمياه، لمنع تجمع المواطنين والباعة به، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

وأوضح عامر عوض، رئيس حي شرق سوهاج أن عملية رش السوق بالماء جاء حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والباعة، لحمايتهم من خطر الإصابة أو انتقال الأمراض الوبائية بينهم بسبب التجمعات التي يشهدها السوق.

وناشد "عوض" المواطنين بالابتعاد عن التواجد في تجمعات، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامة في حال التواجد في تجمعات، للحد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد.

يذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أصدر الخميس الماضي، قرارًا بإغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع أنواعها، ومنع إقامة أي سرادقات وتجمعات المناسبات، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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