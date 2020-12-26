وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون ومتابعة أعمال تركيب اللوحات الإرشادية والبانرات والبوابات.

يشمل المسار أعمال رصف بطول 24 كم وبتكلفة 44 مليون جنيه، وإنارة طرق بقيمة 26.2 مليون جنيه، وتشجير بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون، وأعمال لوحات إرشادية بتكلفة 2 مليون جنيه، وبتكلفة إجمالية 75.8 مليون جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابعان كافة تفاصيل مسار العائلة المقدسة لتذليل كافة المعوقات أو التحديات الخاصة بالانتهاء من تجهيز المسار في 8 محافظات.

وأضاف شعراوي، أن المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم وتصل مساحته لـ 3500 كم، لافتاً إلى أن الدولة بكافة وزاراتها وأجهزتها المعنية تتعاون للانتهاء من هذا المسار في التوقيتات المحددة.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن مسار العائلة المقدسة مشروع قومي يحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار وقضاء أوقات طويلة فيه باعتبار تلك الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.

وأوضح الوزير، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الأخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات.

ومن ناحيته أكد اللواء هشام آمنة، على أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية التي توليها المحافظة اهتماماً بالغاً وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن أعمال تطوير المسار والمنطقة بلغت 75,8 مليون جنية (تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة)، لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة، موضحا الجهود المبذولة لتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة حيث تم رصف شوارع بأطوال بلغت 24 كم بتكلفة 44 مليون جنيه، وإنارة 18 كم بتكلفة 26,2 مليون جنيه، وتشجير بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون وأعمال لوحات إرشادية بتكلفة 2 مليون.