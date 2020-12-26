القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال نوفمبر الماضي، حيث تم توفير 15 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، فضلا عن اعتماد 8 عقود عمل، وتسوية 9 شكاوي وديا، وما زال هناك 4 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 13 شكوي عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأجرى المكتب، زيارتان للجهات الحكومية المعنية، ومثلهم زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، وعقد لقاءين مع التجمعات العمالية، لافتا إلى أنه هناك 50 طلبا نقل كفالة مقدمة للمكتب، و21 طلبا تم إحالتها إلى الأمن العام، و11 حالة تم نقل كفالتها، و19 قيد المراجعة بالأمن العام.