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بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات

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بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات

مصراوي Masrawy

12:15 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة، مشروع تطوير طريق الواحات، ورفع كفاءة الحي المتميز بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، ودفع العمل بالمشروعات.

وشدد الشربيني، على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وكذا الكفاءة والجودة فى التنفيذ، مشيراً إلى أن طريق الواحات يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويبلـغ طوله حوالي 30 كم بعدد 4 حارات رئيسة وعدد 3 حارات داعمة لكل اتجاه.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مشروع تطوير طريق الواحات بتكلفة ملياري جنيه، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى بعرض 16.75م، مع استيعاب مسار BRT ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لـ3 حارات مرورية لكل اتجاه بدءا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدن أكتوبر، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير طريق الواحات خلال شهر فبراير من العام المقبل 2021.

وأوضح الشربيني، أن مشروع رفع كفاءة الحي المتميز يشمل تنفيذ شبكات الري الرئيسية للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالجة، ورفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالحي، ورفع كفاءة أرصفة المشاة بمنطقة العمارات وتوحيد النمط للأرصفة مع مراعاة ذوى الهمم، وتنفيذ أماكن خاصة بصناديق القمامة، واستكمال جميع عناصر الفرش الخاصة بالطرق من لافتات تحذيرية ولوحات إرشادية، وذلك للتسهيل على مستخدمي الطريق، والتخطيط للطرق لتسهيل الحركة المرورية، وتحديد أماكن عبور المشاة.

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