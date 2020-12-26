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ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

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ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:49 م السبت 26 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 4.6 طن دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية، بحوزة سائق قبل بيعها في السوق السوداء.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بحيازة قائد سيارة، كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى إعداد كمين للمتهم، وألقي القبض عليه وبحوزته 4.6 طن دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية، تقدر قيمته بـ 25 ألف جنيه، قبل بيعها في السوق السوداء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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