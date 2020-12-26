مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، إثر اصطدام دراجة نارية يقودها بعربة كارو على طريق "منية النصر- ميت تمامة" بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول يحيى زكريا فرحات، 17عامًا، طالب، مقيم في قرية ميت تمامة، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث طريق، وأودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال كل من والده 51 عامًا عامل، وعمه إبراهيم، 48 عامًا مدرس، مقيمان بذات العنوان، أكدا أنه أثناء استقلال الطالب الدراجة البخارية الخاصة به، متوجها من ميت تمامة إلى منية النصر، اصطدمت بعربة كارو أمام قرية ميت تمامة، ما أدى إلى وفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 4922 إدارى منية النصر لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.