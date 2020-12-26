حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى في حريق بمصحة لعلاج الإدمان بمنطقة العجمي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

والمتهمون في الواقعة هم كل من مرتكب الحريق، ومالك الفيلا، و3 من مستأجري الفيلا ومديري المصحة، و3 مشرفين من العاملين بالمصحة التي تدار دون ترخيص.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول "أحد النزلاء- مسجل خطر" تهمة حريق مقترن بالقتل، والمتهم الثاني "مالك الفيلا" تهم إعداد مكان بالحجز وعدم إخطار بالإيجار.

فيما وجهت النيابة للمتهمين الـ6 الآخرين "مديرو المصحة والمشرفين" تهم القتل العمد، والشروع في القتل، وإدارة منشأة دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، واحتجاز أشخاص.

وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق وانبعاث أدخنة من داخل فيلا رقم 27 بشارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة البيطاش بحي العجمي.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أن الفيلا مكون من طابقين و"روف" وتستخدم كمصحة للعلاج النفسي والإدمان دون ترخيص، ويتواجد بها 45 شخصًا، بين مرضى وعاملين.

وكشفت المعاينة انبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بـ 5 غرف أُخرى بذات الطابق، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين، جميعهم من النزلاء.

وألقى ضباط المباحث القبض على 5 متهمين آخرين هم كل من "شريكي مدير المصحة، 3 من العاملين بالمصحة "مشرفين"، مالك الفيلا" واعترفوا بذات التفاصيل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإحالة المتهمين الـ 8 لنيابة الدخيلة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.