أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

Print
حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:19 م السبت 26 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى في حريق بمصحة لعلاج الإدمان بمنطقة العجمي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

والمتهمون في الواقعة هم كل من مرتكب الحريق، ومالك الفيلا، و3 من مستأجري الفيلا ومديري المصحة، و3 مشرفين من العاملين بالمصحة التي تدار دون ترخيص.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول "أحد النزلاء- مسجل خطر" تهمة حريق مقترن بالقتل، والمتهم الثاني "مالك الفيلا" تهم إعداد مكان بالحجز وعدم إخطار بالإيجار.

فيما وجهت النيابة للمتهمين الـ6 الآخرين "مديرو المصحة والمشرفين" تهم القتل العمد، والشروع في القتل، وإدارة منشأة دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، واحتجاز أشخاص.

وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق وانبعاث أدخنة من داخل فيلا رقم 27 بشارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة البيطاش بحي العجمي.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أن الفيلا مكون من طابقين و"روف" وتستخدم كمصحة للعلاج النفسي والإدمان دون ترخيص، ويتواجد بها 45 شخصًا، بين مرضى وعاملين.

وكشفت المعاينة انبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بـ 5 غرف أُخرى بذات الطابق، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين، جميعهم من النزلاء.

وألقى ضباط المباحث القبض على 5 متهمين آخرين هم كل من "شريكي مدير المصحة، 3 من العاملين بالمصحة "مشرفين"، مالك الفيلا" واعترفوا بذات التفاصيل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإحالة المتهمين الـ 8 لنيابة الدخيلة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية