أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النرويج تمدد الحظر على الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا حتى 29 من ديسمبر الجاري

Print
النرويج تمدد الحظر على الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا حتى 29 من ديسمبر الجاري النرويج تمدد الحظر على الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا حتى 29 من ديسمبر الجاري

مصراوي Masrawy

12:37 م السبت 26 ديسمبر 2020

أوسلو- (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة النرويجية أن بلاده مددت الحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة القادمة من المملكة المتحدة حتى الـ29 من ديسمبر الجاري، وذلك وسط مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت أن النرويج فرضت الحظر للمرة الأولى على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا في الـ21 من الشهر الحالي.

كان وزير الصحة النرويجي بينت هوي، قد صرح - في بيان صدر في الـ21 من ديسمبر الجاري - بأنه ينبغي أن نضمن أن السلالة الجديدة التي اكتشفت مؤخرا في المملكة المتحدة يُمنع انتشارها في النرويج قدر المستطاع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية