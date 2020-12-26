النرويج تمدد الحظر على الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا حتى 29 من ديسمبر الجاري

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مصراوي Masrawy

أوسلو- (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة النرويجية أن بلاده مددت الحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة القادمة من المملكة المتحدة حتى الـ29 من ديسمبر الجاري، وذلك وسط مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت أن النرويج فرضت الحظر للمرة الأولى على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا في الـ21 من الشهر الحالي.

كان وزير الصحة النرويجي بينت هوي، قد صرح - في بيان صدر في الـ21 من ديسمبر الجاري - بأنه ينبغي أن نضمن أن السلالة الجديدة التي اكتشفت مؤخرا في المملكة المتحدة يُمنع انتشارها في النرويج قدر المستطاع.