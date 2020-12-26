أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وصول أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك إلى فيينا تحت حماية الشرطة

Print
وصول أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك إلى فيينا تحت حماية الشرطة وصول أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك إلى فيينا تحت حماية الشرطة

مصراوي Masrawy

12:34 م السبت 26 ديسمبر 2020

فيينا- (د ب أ):

أعلنت السلطات النمساوية أن الشحنة الأولى من جرعات لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد وصلت إلى النمسا الليلة الماضية، قادمة من بلجيكا عبر ألمانيا.

وتم نقل الشحنة التي تبلغ حوالي عشرة آلاف جرعة من المعبر الحدودي في منطقة "سوبين" في ولاية النمسا العليا، إلى مخزن في فيينا، تحت حراسة الشرطة.

ومثل العديد من الدول الأخرى، ستبدأ حملة التطعيم في النمسا غدا الأحد، أولا لكبار السن وفي دور الرعاية للأشخاص فوق 80 عاما.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفعل في الأيام القليلة الماضية في النمسا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية