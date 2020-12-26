مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد مستشفى الأمل التابع لمستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، والمخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد - حريقًا بالعناية المركزة، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل في العبور.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخلاء المرضي، فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقًا وإصابة 5 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.