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نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم

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نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم

مصراوي Masrawy

12:13 م السبت 26 ديسمبر 2020

مصراوي

يصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى مجلس النواب، ظهر اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية عشرة؛ لإنهاء إجراءات استلام كارنيه عضوية البرلمان الجديد.

وسيتم تسليمهم حقائب البرلمان التي تحتوي على تابلت وكتيب للدستور تساعد النائب في عمله.

وتتبع الأمانة العامة لمجلس النواب الإجراءات الاحترازية الكاملة لسلامة الأعضاء الجدد.

كما تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس النواب المنتخبين (بالنظام الفردي)، ابتداء من غدٍ الأحد وعلى مدار (3) أيام، بإجراءات احترازية ووقائية كاملة؛ حرصًا على سلامة الأعضاء الجدد.

وفقًا للجدول الآتي:

الأحد 27 ديسمبر:

سيتم استقبال نواب (5) محافظات؛ هي:

(القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح)، بإجمالي عدد 90 نائبًا.

الإثنين 28 ديسمبر:

سيتم استقبال نواب (10) محافظات؛ هي:

(بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ)، بإجمالي عدد 108 نواب.

الثلاثاء 29 ديسمبر

نواب (12) محافظة؛ هي:

(الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي عدد 86 نائبًا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد؛ لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية.

وطالبت الأمانة تعميم هذا الأمر على النواب من زملائهم ممن لم يتسنَّ للأمانة العامة للمجلس التواصل معهم؛ لعدم الحصول على أرقام هواتفهم حتى الآن، وبالتالي تعذر الاتصال بهم.

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