أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً

Print
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً
للوقوف على سير العمل بالمشروعات المختلفة وسبل التسريع ونسب الإنجاز فيها

البداية من جدة..

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة غداً الأحد.

ويقف أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها، ثمّ يرأس الفيصل في مقر المحافظة اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والاطلاع على المستقبلية، كذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى تحقيق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبَي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية، ويحرص خلال زياراته لمحافظات المنطقة، على أن يرافقه مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.أمير مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

شبكة عيون الإخبارية