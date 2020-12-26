أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35

Print
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 "الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35
يعمل على تكوين منقية مؤكدًا عزمه دخول المزاين.. وتفاعل كبير من الملاك

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، أمس الجمعة، زيارة للاعب الدولي السابق الكابتن محمد الشلهوب، وعقد صفقة شراء ست متون "إنتاج" من الإبل؛ متطلعاً للاستمرار في تحقيق الإنجاز الـ35 له من بوابة عالم الإبل.

وأكد "الشلهوب" في تقرير نشره برنامج مجلس الصياهد الذي يبث يومياً من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ افتخاره بالموروث الشعبي الذي يقوم عليه نادي الإبل، مشيداً بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز، معلنًا أنه عقد صفقة شراء 6 من الإبل لون الوضح، وسوف يعمل على تكوين منقية من الإبل، مؤكداً عزمه مستقبلًا في دخول المزاين، ومتطلعاً في الوقت نفسه إلى أن تضاف بطولاته الرياضية الـ34 في كرة القدم إلى إنجازاته في الإبل بحيث يحمل الرقم 35 أول إنجاز له في عالم الإبل.

ولقي دخول اللاعب محمد الشلهوب إلى عالم الإبل تفاعلًا من ملاك الإبل؛ حيث أعلن من خلالها مالك الإبل عمير بن فهد القحطاني إهداء "الشلهوب" بكرتين وضح، قائلاً في تغريدة له على "تويتر": "أرحب بكابتن ولاعب نادي الهلال السابق محمد الشلهوب دخوله عالم الإبل، وبهذه المناسبة أقدم له بكرتين على الفحل المتوج (مضيم) ويشرفنا تمثيلك للإبل مثل ما شرفتنا في تمثيلك للمنتخب السعودي".

من جهته غرد رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قائلاً: "كابتنا الكبير يستاهل ومكسب في أي هواية يدخلها واقتداءً بعميد الوضح أبو فهد أهدي ناقتين وضح على فحول المنقية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبانة لتليفزيون اليوم السابع ربيع ياسين يتهم مدير المنتخب بالتهرب من السفر إلى تونس

شبانة لتليفزيون اليوم السابع ربيع ياسين يتهم مدير المنتخب بالتهرب من السفر إلى تونس

غدا.. الأمانة العامة بمجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

غدا.. الأمانة العامة بمجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

غدا.. أمانة مجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

غدا.. أمانة مجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

أمين عام "النواب" يكشف عن أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا حتى الآن

أمين عام "النواب" يكشف عن أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا حتى الآن

شبكة عيون الإخبارية