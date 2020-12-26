الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض

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"الخارجية" ثمّنت في وقت سابق حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن

أدت الحكومة اليمنية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة اليمنية بناءً على اتفاق الرياض، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.

ورحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثمّنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادّة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.