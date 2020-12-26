التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تباشر الإدارة العامة لمباحث القليوبية، التحريات في واقعة نشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل التابع لمستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور، والمخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن ماس كهربائي حدث في أحد الأجهزة الطبية داخل غرفة العناية المركزة، ما أدى إلى اشتعال النيران.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل في العبور.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخلاء المرضي، فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقًا وإصابة 5 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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