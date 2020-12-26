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تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية

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تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:09 م السبت 26 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

انتحرت طالبة جامعية، بالعاشر من رمضان في الشرقية، بتناول مادة سامة، اليوم السبت؛ بسبب فسخ خطبتها، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، بوصول "أسماء.س.ا.م" 19 عامًا، طالبة جامعية، مُقيمة بدائرة القسم، جثة هامدة إدعاء تناول مادة سامة.

وتبين من التحريات أن الفتاة انتحرت بتناول مادة سامة؛ بعد نحو أسبوع من فسخ خطبتها على شاب كانت تحبه.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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