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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

استطاع رجل في قرية "الخضرا" التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، سحب 3 سيارات وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضح "الرباط" بين فكيه وسحبها لمسافة حوالي 2 متر تقريبًا وسط تصفيق وتشجيع من أهالي القرية.

وقال الرجل المعروف باسم (محمود لالا) لـ"مصراوي":"استطيع أيضا أن اتحدى بشد طائرة كاملة بركابها.. وهذه ليست المرة الأولى التي أسحب سيارات بأسناني، فسبق لي ذلك أكثر من مرة، إلى جانب أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب سبق وأن كرمني ووعد برعايتي من أجل دخولي موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية".