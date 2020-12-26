أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية

Print
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية

مصراوي Masrawy

12:07 م السبت 26 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

استطاع رجل في قرية "الخضرا" التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، سحب 3 سيارات وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضح "الرباط" بين فكيه وسحبها لمسافة حوالي 2 متر تقريبًا وسط تصفيق وتشجيع من أهالي القرية.

وقال الرجل المعروف باسم (محمود لالا) لـ"مصراوي":"استطيع أيضا أن اتحدى بشد طائرة كاملة بركابها.. وهذه ليست المرة الأولى التي أسحب سيارات بأسناني، فسبق لي ذلك أكثر من مرة، إلى جانب أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب سبق وأن كرمني ووعد برعايتي من أجل دخولي موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

بالفيديو.. "لكزس" تعانق "كامري" في تصادم غريب بشرائع مكة المكرمة

بالفيديو.. "لكزس" تعانق "كامري" في تصادم غريب بشرائع مكة المكرمة

شبكة عيون الإخبارية