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بسبب تزاحم الطلاب بالمدرجات.. إحالة أعضاء هيئة تدريس بجامعة طنطا للتحقيق

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بسبب تزاحم الطلاب بالمدرجات.. إحالة أعضاء هيئة تدريس بجامعة طنطا للتحقيق بسبب تزاحم الطلاب بالمدرجات.. إحالة أعضاء هيئة تدريس بجامعة طنطا للتحقيق

مصراوي Masrawy

12:00 م السبت 26 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

أحال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عددًا من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولين بعدد من كليات الجامعة للتحقيق العاجل، على خلفية تزاحم الطلاب بالمدرج المركزي بالمجمع الطبي، اليوم السبت، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار المستجد.

وقال رئيس الجامعة، إنه لن يتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين للإجراءات الوقائية، ولن تقتصر العقوبات على الطلاب وحدهم بل تمتد للإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وناشد الدكتور "زكي" عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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