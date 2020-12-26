هاربين من قضايا قتل وبلطجة.. ضبط 9 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث القليوبية، اليوم السبت، 9 تجار مخدرات في بؤرة إجرامية للاتجار في السموم البيضاء بكفر شكر، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية.

وردت معلومات لضباط مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، باختباء مجموعة من العناصر الإجرامية، بإحدى الأراضي الزراعية، بناحية كفر الحاج عيسى في كفر شكر.

وأكدت المعلومات اتجار المتهمين في المخدرات، وإيواء العناصر الإجرامية، وترويع المواطنين، ومقاومة أجهزة الشرطة.

جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وإعداد حملة مكبرة قادها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وشارك فيها ضباط مكافحة المخدرات، وأجهزة البحث الجنائي.

وتوصل فرع البحث الجنائي، ومكتب المخدرات، إلى أن المتهمين 3 أشقاء، سابق اتهامهم في العديد من جرائم المخدرات، والقتل، والمشاجرات، وأنهم يتخذون من الأراضي الزراعية وحدائق الموالح بناحية كفر الحاج عيسى، دائرة مركز كفر شكر، بؤرة إجرامية لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأنهم فرضوا سطوتهم ونفوذهم على الأراضي، ومنعوهم من استغلالها واستقطبوا تشكيلات عصابية، لإمدادهم بالأسلحة لممارسة نشاطهم الإجرامي وترويج الهيروين.

باستهداف المتهمين جرى ضبط كل من "م.ع.م" 42 عامًا عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات، وسلاح بدون ترخيص، ومشاجرة"، وشقيقيه "ع" 33 عامًا عاطل، السابق اتهامه في قضيتي قتل ومشاجرة، و"أ " 31 عامًا عاطل، والسابق اتهامه في قضية سلاح، و"م.ا.م" 32 عامًا عاطل، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا "قتل، ومخدرات، وسلاح"، وضبط بحوزتهم 3 طبنجات وبندقية آلي، و200 طلقة، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالي 13.600 ألف جنيه.

كما جرى ضبط 5 متهمين آخرين، هم "م.ف.ا" وشهرته "حتة"، و"أ.م.ا " وشهرته "فيلكس"، و"م.ح.ع" وشهرته "ميكا"، و"أ.ع.ا" وشهرته "الهجان" و"س.ا.ا".

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.